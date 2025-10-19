Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго попередило про графіки відключення світла у понеділок

Обмеження торкнуться промисловості.

Укренерго попередило про графіки відключення світла у понеділок
Харків під час блекауту
Фото: Кирило Гончар

20 жовтня на всій території України з 06:00 до 22:00 будуть вимушено застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії пояснили, що такі заходи запроваджують через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Чернігівській області обленерго вже застосовує погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго», — зазначили в НЕК.

Компанія закликала українців ощадливо використовувати електроенергію.
