Мережа «Аврора» серед найкращих роботодавців 2025

Мережа мультимаркетів «Аврора» увійшла до рейтингу найкращих роботодавців 2025 за версією видання New Voice та міжнародної компанії з пошуку та оцінки керівників Odgers Ukraine. Журі оцінювали представників бізнесу у чотирьох номінаціях. До переліку потрапили компанії, які впровадили найкращі програми для співробітників.

Рейтинг найкращих роботодавців — спільний проєкт NV та Odgers Ukraine-міжнародної компанії з пошуку та оцінки керівників вищого рівня. Цей список надає уявлення потенційним кандидатам про те, які компанії в Україні докладають максимальних зусиль для підтримки своїх співробітників під час війни.

Для початку NV та ODGERS обрали 152 найбільших компаній за виручкою та кількістю працівників, сегментували їх за галузевими групами та запросили взяти участь в рейтингу. Розкрити свої кейси в спеціальних детальних анкетах дослідження погодилися 89 компаній.

Експерти проєкту оцінювали роботодавців за чотирма номінаціями:

● Підтримка ветеранів і їх родин.

● Програми різноманітності та інклюзивності.

● Підтримка працівників у часи кризи.

● Утримання та розвиток талантів.

Результати відбору представлені у вигляді лістингу 50 компаній, структурованого по індустріях.

«Для команади «Аврора» бути серед кращих роботодавцівце ще одне підтвердження того, що турбота про людей завжди була і залишається одним з пріоритетів нашої компанії. Підтримка ветеранів, створення безбар'єрного середовища та професійне зростання наших співробітниківусе це частина нашої корпоративної культури, яка базується на взаємоповазі та довірі», — зазначила Ольга Правда, директорка департаменту людського капіталу мережі «Аврора».

Оцінювання проводили на основі анкет компаній, відгуків ветеранів — учасників корпоративних програм та незалежного експертного аналізу.

До складу експертного журі увійшли: Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора МВФ, Анна Дерев’янко – виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації, Сергій Кулик – керівний партнер Deloitte в Україні, Ольга Руднєва – генеральна директорка Superhumans Center, Анна Кузенкова – керуюча партнерка Odgers Ukraine, Віталій Сич – головний редактор видання NV.

Рейтинг найкращих роботодавців від New Voice та Odgers Ukraine став своєрідним орієнтиром для бізнесу, інвесторів і всіх, хто цінує відповідальність і людяність.

Довідка

«Аврора» — група компаній з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital, яка динамічно розвивається, налічуючи понад 1 700 магазинів «Аврора» на території України та понад 60 магазинів Aurora в Румунії.
