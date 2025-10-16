Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Укренерго оприлюднило оновлену інформацію про відключення світла в Україні

Аварійні відключення торкнулися низки регіонів.

Укренерго оприлюднило оновлену інформацію про відключення світла в Україні
Відключення світла у Києві після обстрілу
Фото: EPA/UPG

Через складну ситуацію в енергосистемі України в частині областей застосували аварійні відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії зазначили, що в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень», - ідеться в повідомленні пресслужби.

Укренерго наголосило, що ситуація в енергосистемі може змінитись і закликало ощадливо використовувати електроенергію.

  • Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях. 
  • Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві.  Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
﻿
