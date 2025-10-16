Укренерго оприлюднило оновлену інформацію про відключення світла в Україні

Через складну ситуацію в енергосистемі України в частині областей застосували аварійні відключення світла.
Про це повідомило Укренерго.
У компанії зазначили, що в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
«На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень», - ідеться в повідомленні пресслужби.
Укренерго наголосило, що ситуація в енергосистемі може змінитись і закликало ощадливо використовувати електроенергію.
- Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях.
