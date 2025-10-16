Олексій Кулеба: через український морський коридор пройшли 150 млн тонн вантажів

150 млн тонн вантажів пройшли через український морський коридор.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Більше 6 тисяч суден і 90 мільйонів тонн зерна доставлені у 55 країн світу”, - уточнив урядовець.

Кулеба зазначив, що в Україні розбудовують мережу укриттів, які показали ефективність під час обстрілів.

На сьогодні в морських портах діють 30 стаціонарних укриттів, додатково встановлена 21 мобільна захисна споруда в портах Великої Одеси.

“До кінця року облаштуємо ще 28”, - запевнив міністр.