Олексій Кулеба: через український морський коридор пройшли 150 млн тонн вантажів

Зокрема, 90 млн тонн зерна доставлені у 55 країн світу.

Олексій Кулеба: через український морський коридор пройшли 150 млн тонн вантажів
Балкер VALSAMITIS завантажується пшеницею в чорноморському порту Чорноморськ поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р.
Фото: EPA/UPG

150 млн тонн вантажів пройшли через український морський коридор.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

“Більше 6 тисяч суден і 90 мільйонів тонн зерна доставлені у 55 країн світу”, - уточнив урядовець.

Кулеба зазначив, що в Україні розбудовують мережу укриттів, які показали ефективність під час обстрілів. 

На сьогодні в морських портах діють 30 стаціонарних укриттів, додатково встановлена 21 мобільна захисна споруда в портах Великої Одеси.

“До кінця року облаштуємо ще 28”, - запевнив міністр.
