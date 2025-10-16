Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Свириденко зустрілася з міністрами фінансів і головами центральних банків країн G7

Говорили про фінансування енергоінфрастрктури.

Свириденко зустрілася з міністрами фінансів і головами центральних банків країн G7
зустріч із міністрами фінансів і головами центральних банків країн G7
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Прем’єрка Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7, яка відбулася у Вашингтоні.

За словами Свириденко, вона поінформувала партнерів про російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та обстріли цивільних об’єктів.

Глава уряду повідомила, що у бюджеті України на 2026 рік пріоритетами залишаються оборона, підтримка економічної стабільності та громадян. Вона повідомила, що нова програма співпраці з МВФ, яку готують спільно з партнерами, передбачатиме фінансування цих напрямів.

Сторони також обговорили використання заморожених російських активів для відновлення України. Наша держава очікує на рішення ЄС щодо впровадження механізму Reparations Loan, до якого можуть приєднатися країни G7 та інші міжнародні партнери.
﻿
