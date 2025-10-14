Новий сімейний парк розваг Epiland відкрився в Обухові Київської області. Він став уже третім об’єктом мережі та реалізований з унікальною тематичною концепцією.

Офіційне відкриття парку відбулось 11 жовтня в ТЦ Епіцентр на вулиці Київській, 27. За статистикою компанії, лише за перші два дні роботи новий Epiland відвідало понад 3500 гостей. Цей парк розваг реалізований в новому форматі площею 1500 кв. м, проте відповідає загальній концепції мережі - “Подорож у просторі й часі”.

“У цій концепції кожен парк мережі – це окремий телепорт, що створює власну атмосферу та занурює гостей в унікальний тематичний світ. Новий Epiland в Обухові - це наш телепорт №3, натхненний атмосферою коміксів і супергеройських історій, що переносить відвідувачів у яскравий світ пригод та незабутніх емоцій. Він, хоч і відрізняється форматом від інших парків Epiland, проте поєднує в собі чотири ключові зони та створений з урахуванням інтересів і потреб сучасних родин, що шукають якісний, різноманітний та безпечний відпочинок поряд з домом”, - зазначила директорка мережі сімейних парків розваг Epiland Катерина Черняк.

Зокрема, в новому Epiland представлена зона віртуальної реальності, де інноваційні VR-симулятори дають змогу зануритись у світ екстриму, пригод або хорору. Програми Цієї зони розраховані на широку вікову аудиторію, включаючи як дітей, так і дорослих. Серед доступних VR ігор – американські гірки, мотогонки, стрітрейсинг, хорори.

Для найменших гостей в парку працює дитяча розважальна зона. Цей простір включає лабіринти, батутну арену, ніндзя-парк, каруселі, гірки, зону інтерактивних ігор та приставок, тюбінг та лазалки для наймолодших відвідувачів. Тут же буде передбачено кімнату матері та дитини і окрему зону спокійних ігор.

В Epiland також представлено зону ігрових призових автоматів і зону святкових програм та івентів із неоновою кімнатою для вечірок і сценою для проведення заходів. Остання пропонує професійну організацію дитячих свят з використанням унікальних авторських сценаріїв, шоу-програм, анімації та майстер-класів.

Слід зазначити, що в разі небезпеки повітряних ударів відвідувачі Epiland зможуть скористатися великим укриттям на понад 2000 осіб, облаштованим на підземному паркінгу ТЦ Епіцентр.



Нагадаємо, перший сімейний парк розваг Epiland площею понад 3500 кв. м було відкрито у липні 2024 року в ТЦ Епіцентр у Києві (на вулиці Полярній, 20-Д). Другий Об'єкт мережі площею понад 5000 кв. м розпочав роботу в квітні цього року на Київщині. Він став частиною масштабного ТРЦ Епіцентр у селищі Чабани (Одеське шосе, 8).