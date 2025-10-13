Кишенькові гроші здаються дрібницею — кілька монет чи купюр, які батьки дають дитині на перекус або дрібні покупки. Але саме з них починається перший досвід фінансової самостійності. Уміння правильно розпоряджатися навіть невеликою сумою — це основа майбутньої фінансової грамотності. Адже від того, як школяр навчиться планувати витрати, відкладати на бажані речі й розуміти цінність грошей, залежатиме його ставлення до більших сум у майбутньому — зарплати, заощаджень чи інвестицій. Що ж потрібно, щоб з дитинства навчитися правильно розпоряджатися грошима?

Відвідувати просвітницькі івенти

Нещодавно в рамках фестивалю Juniors Games, який зібрав понад 16 тисяч дітей у кількох містах України (Чернівцях, Хмельницькому, Черкасах, Кам’янці-Подільському), ПриватБанк та Mastercard провели гру «Ліга фінансових супергероїв», даючи змогу юним українцям проявити свої навички розумного користування грошима і банківськими продуктами.

Учасники гри мали пройти чотири пригоди. Наприклад, в ході першої їм видавали по 2000 гривень, щоправда, сувенірних. Ці кишенькові гроші кожен мав розподілити на місяць за різними потребами – їжа, ігри, донати на ЗСУ тощо. Щось — на щоденні потреби, щось — на мрію.

«Може, купимо якісь онлайн-курси? Ні? Так і лишати? Але ж ти тоді на тиждень залишишся без перекусів», – переконує консультантка 14-річного Дениса під час фестивалю у «Долині троянд» в Черкасах.

Проте Денис впевнено розкладає кишенькові у клітини «Гаджет», «Допомога ЗСУ» і трішки ще на «Відеоігри».

«Фінансова грамотність – це про те, як правильно розподіляти гроші, на що витрачати, а на що — ні, – ділиться своїм баченням хлопець. – Без їжі якось проживу». Ніякої великої мети, каже, поки не має, але збирає гроші про всяк випадок: раптом з’явиться мрія, а сума вже є. Дуже завбачливий підхід, до слова.

Четверта пригода – сформулювати свою супергеройську мету, отримати трекер заощаджень і розрахувати, як упродовж року щомісяця потрохи накопичити на неї гроші. На великому стенді за якусь годинку – десятки стікерів з сформульованими цілями та бажаннями.

«Стіна мрій» стала особливо емоційним елементом гри, бо абсолютна більшість дітей писали про те, що мріють про перемогу України та мир. Серед матеріальних бажань дітей – гаджети, книги та подорожі. Ми хотіли показати дітям, що вони можуть самостійно втілити ці мрії, не чекаючи допомоги дорослих. Треба лише почати заощаджувати. Цей навик розподілу своїх фінансів буде цінним для них і у дорослому житті”, – розповідає Олеся Жулинська, керівниця напрямку зі звʼязків з громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

15-річна Даша і 16-річна Настя («напишіть обов’язково, що ми з 25-ї школи!») мають одну мрію на двох. “Стати бойовими медикинями, – пояснює Даша. – І ми вже потроху займаємося”. “Скільки це коштує, ми поки не знаємо, але треба ж спочатку в медичну академію піти вчитися, а потім на курси, – додає Настя. – Ми вже дуже багато чого знаємо з домедичної допомоги, тактичної медицини”.

Якщо маєш якусь стабільну зарплату, то треба половину (чи хоч якусь суму) постійно відкладати – ось це і є фінансова грамотність, розповідає дівчина.

“Є такі спеціальні гаманці, скарбнички віртуальні – туди можна залишки скидати, – вже знає Настя. – І так щодня йти до своєї цілі».

Або ж просто так, щоб були гроші про чорний день, зауважує Даша. Обидві переконані, що брати кредити можна, тільки якщо точно розумієш, що дійсно виплатиш.

Андрійку — 10 років, і він безпомилково визначає на спеціальному стенді, що таке банк, банківський застосунок, картка, банкомат і як абсолютно точно не можна чинити з грошима. «Йти в казино і там їх тринькати!», — пояснює він.

Як і Денис, хлопець збирає власну фінансову подушку на той випадок, коли раптом з’явиться мета. «А в мене вже будуть гроші! Збираю в гаманець спеціальний. За пів року вже десь 3000 грн назбирав», – розповідає він. Каже, що дозволяє собі витрачати хіба що на морозиво, коли дуже захочеться.

Його однолітка Аня вже пройшла пригоду, на якій розподіляли фінанси. Каже, намагається й ігрові, і власні кишенькові розподіляти так, щоб вистачало на весь тиждень рівномірно. «Це якщо не купувати шкідливу їжу, а якщо, наприклад, день народження у мами, то відкласти на подарунок», — докладно розповідає дівчинка.

Як збирати на велику мрію, вона теж вже знає — інша пригода навчила. «Я збираюсь накопичити на новий будинок для нашої сім’ї. Ми порахували, що треба 12 000 (не знаю, доларів чи гривень) і просто відкладати по тисячі на місяць», — ділиться вона.

Є у дітей і певне розуміння, чого точно не варто з грошима робити. Навіть серед знайомих Насті та Даші є такі, що бездумно гроші розкидають і це неправильно. «Ну, ми теж можемо бути такими», – поміркувавши, докидає Настя. «Підлітки зараз – вони такі, легко витрачають гроші, – каже Даша. – Коли тобі їх дають, то все одно, на що вони підуть, а от коли сам заробляєш – економиш».

Нерозумно витрачати відразу велику суму, вважає 15-річна Аліна. Наприклад, потрібен тобі новий класний комп’ютер — купиш, а далі як без грошей? Перш за все, треба відкласти на щоденні потреби. Дівчина знає вже навіть, що слід подбати про субсидії, щоб економити гроші, і що дані банківської карти, особливо тризначний код на звороті — не те, що можна повідомити стороннім.

«Фінансова грамотність — це щоб в житті всякі зловмисники не обманювали, — в курсі справи й Андрій. — Якщо дзвонять підозрілі номери і кажуть скинути номер карти, бо перерахують тобі тисячу гривень, то такого не можна робити». За номером карти шахраї запросто можуть усі кошти з картки списати, — каже Даша. — Або через Телеграм – зламавши чийсь акаунт».

Шахрайству і обережності була присвячена третя пригода. Дорослим теж не зайвим було з нею ознайомитись.

Грати у скарбнички, супермаркети і трекери бюджету

Прекрасний сучасний спосіб в ігровій формі вчити дитину розумно поводитися з грішми — фінансові навчальні застосунки для дітей.

Гра Baby Panda`s supermarket — ходиш, підбираєш товари, розраховуєшся, маєш решту — все, як в житті. Або «Банкомат. Тренажер», що допомагає навчитися працювати з банкоматом. Крок за кроком: PIN-код, видача готівки, забрати гроші і – можна на шопінг. Такі симулятори вчать слідкувати за балансом, управляти кредитною або дебетовою карткою і розповідають, що робити, якщо картку «зажувало» або банкомат завис чи не прийняв тричі неправильно введений пароль.

Bankaroo — віртуальний банк для дітей — це сервіс, що виробляє в учнів початкової-середньої школи навички визначати фінансові цілі, заощаджувати та стежити за витратами. В процесі можуть брати участь батьки — зареєструвавшись, вони можуть «видавати» кишенькові гроші і визначати бонуси дитині за заощадження коштів, давати поради. Щоправда, додаток-тренажер не безкоштовний і англійською мовою.

А потім можна і до практики перейти — скажімо, відкрити підлітку карту Юніора (для дітей 6-17 років) в ПриватБанку. Це і певна фінансова свобода дитини, але й можливість контролювати її витрати. І можна застосувати сервіс грошового заохочення — «Зробив — заробив» через застосунок Приват24.

“Користуючись Карткою Юніора, дитина вчиться заощаджувати, керувати своїми фінансами і навіть заробляти свої перші гроші. Наприклад, через сервіс «Зробив – заробив» батьки можуть надсилати дитині завдання і вказувати винагороду. Погуляв із собакою – 200 гривень, навів лад у своїх іграшках – 300 гривень. Так дитина вивчає, що гроші не даються просто так. Для цього потрібні зусилля. Тоді малеча починає більше ці гроші цінувати”, — каже Олеся Жулинська.

Різні банки мають свої системи накопичень для дітей. Наприклад, де діти можуть створювати списки бажань чи визначати цілі для накопичення грошей. Ще деякі фінустанови дозволяють створити окремі скарбнички для відразу кількох цілей і збирати потроху собі на планшет, а мамі-тату — на подарунки до Різдва чи дня народження. І додаток візуалізує, скільки зібрано і як далеко ще йти до мети.

Моніторити і планувати витрати допомагають трекери бюджету, наприклад Money Lover. Можна контролювати витрати, планувати їх і відстежувати заощадження. Досить лиш налаштувати категорії щомісячних витрат дитини ("Продукти", "Транспорт", Покупки", "Подарунки" тощо) і не забувати вносити витрати. Це має прищеплювати фінансову дисципліну.

Справді цікаво може бути і підліткам, і дорослим пограти у Rat Race. The Real Life Money Gam. Пропонується змоделювати своє уявне життя. Гравець вибирає професію, заробляє гроші і витрачає на повсякденні потреби, сім'ю, ремонти, відпочинок тощо. Бере кредити, кладе депозити в банку, інвестує в бізнес, нерухомість купує. В грі є мета — так наростити прибуток, щоб реалізувати мрію і вирватися з кола безкінечного заробляння-витрачання. Що вдається, зрозуміло, далеко не всім. Але в процесі підлітки чимало цікавого дізнаються про те, звідки у дорослих беруться гроші і куди вони зникають.

Для батьків, які не схвалюють надмірне проведення часу за екраном гаджета, є традиційні настільні ігри. Той же «Супермаркет», але паперовий: у гравців картонні гроші і списки покупок, вони рухаються по ігровому полю і купують, беруть кредити, кладуть депозити.

«Граємо в крамничку» відкриває більше опцій: витягуєш карту — і треба йти до ресторану, купувати подарунок другові, годувати голодне кошеня, ремонтувати розбитий телефон або повертати гроші по кредиту.

Для старших дітей є «Менеджер», у якому купують і продають підприємства, встановлюють монополію, стягують орендну плату з інших учасників гри і загалом розвивають стратегічне мислення і уявлення, як ведеться власна справа.

Або «Монополія» (у кількох варіаціях), що вчить збільшувати капітал, орендувати, купувати або продавати власність, щоб розбудувати справжню бізнес-імперію або, якщо зусиль не вистачить — збанкрутувати.

Хороша гра, що змушує відчути себе в шкірі підприємця, який щодня ухвалює складні рішення — «Ферма» (теж існує кілька варіантів від різних виробників). Накопичувати капітал в качках чи обміняти на корову? Збільшувати кількість своїх ділянок без захисту від хижаків чи інвестувати у собаку-охоронника? Ризикнути чи обрати повільний шлях до збагачення? Є над чим помізкувати майбутньому підприємцю.

Вивчати у школі

Підприємливість та фінансова грамотність — одна із одинадцяти ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Так визначено в Законі України «Про освіту».

Досі предмету «Фінансова грамотність» не було серед обов’язкових – його вивчали в різних класах як курс за вибором або факультатив. Дітей вчили розрізняти найбільш поширені фінансові терміни, розуміти їхній зміст та грамотно оперувати ними в повсякденному житті. До правди, охоплення цим предметом були невеликі – щорічно курс проходили близько 20 тис. учнів.

Дослідження, проведені Національним банком України у 2024 році, засвідчили, що рівень фінансових знань українських підлітків є критично низьким і перебуває лише на початковому рівні. В опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Було опитано 3139 учнів віком 14-17 років. Дослідження продемонструвало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3-м балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

Одна з ключових причин такої ситуації — відсутність у школах обов’язкового предмета, який би системно формував ці знання. Проте з вересня цього року новий предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» з’явився в розкладі всіх восьмикласників, які навчаються за програмами Нової української школи. Цього року його почали вивчати близько 400 тисяч школярів. За рік вони продовжать опановувати цей предмет вже в 9-му класі. Тобто, з наступного року курс буде вивчатися у 8 та 9 класах. Загалом щороку на ньому навчатиметься біля 800 тис. учнів.

«Розвиток фінансової грамотності дітей та молоді є одним із пріоритетів Національного банку. Ми переконані, що запровадження нового шкільного предмета «Підприємництво і фінансова грамотність» — це інвестиція у формування нової фінансової культури в Україні», — зазначила директор Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко. Для його викладання НБУ підготував повний пакет матеріалів: модельну навчальну програму, підручник, робочий зошит для учнів, презентації для уроків та методичні рекомендації для вчителів.

«Ми також інвестуємо у підготовку педагогів: лише цього літа наші безкоштовні спеціальні курси пройшли майже 2 500 вчителів, які вже викладають предмет у 8-му класі. Вони отримали і знання, і доступ до матеріалів, і практичні інструменти для роботи на уроках. Наразі ми завершуємо підручник і весь навчально-методичний комплекс для 9 класу. Впевнені, що цей предмет допоможе учням засвоїти основи управління фінансами, відповідально ставитися до власних коштів, розвивати підприємницьке мислення та командні навички», — каже Юлія Євтушенко.

Для педагогів, які викладають фінансову грамотність, Національний банк створив два корисні онлайн-ресурси:

- освітню платформу Центр фінансових знань «ТАЛАН», де педагоги та учні можуть знайти інтерактивні інструменти, практичні матеріали та методичні розробки, а також долучитись до щорічних освітніх заходів з розвитку фінансової грамотності, таких як Global Monet Week, European Money Quiz, Тиждень заощаджень та інші;

- окремий сайт із матеріалами курсу «Підприємництво і фінансова грамотність» для вчителів 8 та 9 класів.

