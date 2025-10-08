Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Airbus A320 став найпопулярнішим комерційним літаком в історії

Перевершив показники визнаного лідера ринку.

Airbus A320 став найпопулярнішим комерційним літаком в історії
Airbus A320
Фото: EPA/UPG

Європейська компанія Airbus 7 жовтня досягла визначної позначки: було продано 12 260-ий літак моделі A320, що стало новим рекордом популярності комерційного лайнера в історії авіації.

Як пише Reuters, покупцем історичного борту став саудівський перевізник Flynas. Airbus A320 перевищив за кількістю реалізованих одиниць легендарний Boeing 737, який довгий час вважався абсолютним лідером ринку. Для цього знадобилося аж 37 років - A320 почав перевозити пасажирів з 1988-ого.

Аналітики вважають, що Boeing не зможе повернути собі рекорд, але успіх конкурентів має допомогти компанії зрозуміти, яким є майбутнє їхньої лінійки після 737. Проте як американський, так і європейський виробник стверджують, що не будуть поспішати з новими розробками, поки не відбудеться суттєвий ривок у технологіях - зокрема щодо двигунів.
