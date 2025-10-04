У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Свириденко: у міністерствах і відомствах будуть заступники, відповідальні за профронтові території

Цей механізм охоплює всі міністерства, а також Держспецзв’язку, Державну інспекцію ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонд державного майна.

Свириденко: у міністерствах і відомствах будуть заступники, відповідальні за профронтові території
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала, що у всіх міністерствах та чотирьох департаментах створять посади заступників, які відповідатимуть за політику прифронтових територій.

Про це йдеться у телеграмі прем'єрки.

"Прифронтові території — один з ключових фокусів уваги Уряду. Робота має бути системною. Наші прифронтові — це 9 областей. Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією", – написала вона і пояснила, що уряд ухвалив відповідний механізм на засіданні. 

У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначать заступників, які будуть відповідальними за політику щодо прифронтових територій. 

Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.

"Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці", – зазначила Свириденко. 

  • Тим часом платформа Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах України.
