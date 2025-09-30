За дев’ять місяців бюджет отримав уже 949,8 млрд грн податків

За січень–вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн. податків.
Про це повідомила тимчасова очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух.
За її словами, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже на 187,7 млрд грн (+24,6 %) більше.
Платникам податків на рахунки відшкодували при цьому 131,2 млрд грн ПДВ.
«План вересня ДПС виконала на 100,6 %. Загалом до бюджету надійшло 81,5 млрд грн. Порівняно із вереснем 2024 року – це більше на 14,8 млрд грн (+22,2%)», - додала Карнаух.
Щодо надходження податків і зборів, які контролює податкова, то ситуація така:
- податок на доходи фізосіб – 30,0 млрд грн
- податок на прибуток підприємств – 7,8 млрд грн
- зібрано ПДВ – 40,1 млрд грн
- відшкодування ПДВ – 15,0 млрд грн
- акцизний податок – 12,9 млрд грн
- рента – 4,4 млрд грн
- інші надходження – 1,3 млрд грн.