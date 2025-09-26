На Львівщині митники виявили в запасному колесі авто понад 180 айфонів

У пункті пропуску "Шегині-Медика" львівські митники під час огляду автомобіля знайшли 188 айфонів, захованих у запасному колесі машини.

Про це повідомили у Львівській митниці.

Інцидент трапився у пункті пропуску "Шегині-Медика" під час огляду "Renault Trafic", яким керував громадянин України, митники виявили 188 одиниці "iPhone".

"Мобільні телефони знаходились у запасному колесі мікроавтобуса і були виявлені за допомогою портативного ручного сканера. Орієнтовна вартість товару — 4 млн гривень.", — йдеться у повідомленні.

Митники документують порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 МКУ.