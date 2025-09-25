Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року

Угода передбачає, що українські та європейські перевізники не потребують спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

25 вересня Міністерство розвитку громад та територій і Єврокомісія погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців, ідеться на сайті міністерства.

Таким чином, «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року.

Угода передбачає, що українські та європейські перевізники не потребують спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Глава Мінгромад Олексій Кулеба повідомив, що від початку дії Угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла майже на 55%.

Продовження домовленостей не передбачає зміни правил: перевізники мають дотримуватись чинних вимог, серед яких маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Україна зобов’язалася надалі адаптовувати національне законодавство до європейських норм. До кінця 2026 року мають бути імплементовані ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів та підготовки менеджерів транспортних компаній.

Після 1 липня 2026 року нові вантажівки, зареєстровані в Україні, обов’язково обладнуватимуть смарт-тахографами.