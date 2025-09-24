Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн.

У ході розслідування розтрати майна українського банку, націоналізовано мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків Голови Правління банку, керівник юридичного підрозділу установи у змові з іншими посадовцями банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом, шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі.

Наразі колишньому виконувачу обов’язків Голови Правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), а керівнику юридичного підрозділу в пособництві цим діям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.

Під час слідства встановлено, що компанії-нерезиденти, залучені до схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом «1xBet», до якого в Україні застосовано санкції.

У межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА.Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, з яких близько 500 млн грн – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.