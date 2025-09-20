У Росії кількість бізнесів впала до найнижчого рівня за 15 років

У 2025 році «смертність бізнесу» у Росії перевищила його «народжуваність», заявляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб РФ залишилося лише 3,17 млн підприємств. Це найнижчий показник із 2010 року. Для порівняння, у 2023 році в реєстрі було 3,29 млн компаній.

Основні причини скорочення — висока ключова ставка Центробанку, яка пів року утримувалася на рівні 21% річних, а також посилення податкового контролю.

У 2024 році російська податкова ліквідувала 100 тис. юридичних осіб, у 2023-му — 172 тис., у 2022-му — понад 214 тис. Замість «оздоровлення ринку» це призводить до ослаблення конкуренції, втрати робочих місць та падіння інноваційної активності.

За даними СЗР, у першій половині 2025 року «смертність бізнесу» у РФ майже в півтора раза перевищила «народжуваність». Така ситуація востаннє фіксувалася у 2022 році, коли після західних санкцій ринок масово залишали компанії. Найчастіше закривалися торговельні, будівельні та промислові підприємства.

Попри незначне зниження ключової ставки до 17%, бізнес у Росії продовжує згортатися. Аналітики відзначають, що економіка РФ занурюється у затяжну кризу, яка вражає ключові галузі та позбавляє малий і середній бізнес перспектив розвитку.