ГоловнаЕкономікаДержава

S&P: міграція українців після війни може визначити економічне зростання Центральної Європи

Вплив на ВВП країн регіону може коливатися від –6% до +3%.

S&P: міграція українців після війни може визначити економічне зростання Центральної Європи
українські біженці у Барселоні
Фото: EPA/UPG

Міграційні потоки українців після завершення війни можуть позитивно вплинути на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global, передає Reuters.

Аналітики зазначають, що майже половина українських біженців у ЄС нині проживає у 11 країнах Центральної та Східної Європи, хоча на них припадає менше ніж чверть населення всього Євросоюзу. Це суттєво підживлює тамтешні ринки праці.

За оцінками агентства, вплив біженців на економіку найбільш уразливих країн регіону може коливатися від мінус 6% до плюс 3% ВВП.

Станом на червень цього року найбільшу кількість українців щодо населення прийняла Чехія — 3,5%, далі йдуть Польща (2,6%), Естонія (2,5%) і Словаччина (2,4%).

У звіті підкреслили, що тривалість війни збільшує ймовірність позитивного міграційного балансу для регіону. Оскільки через воєнний стан більшість переселенців — це жінки та діти, напрямок післявоєнної міграції залежатиме від того, наскільки вони інтегруються у країнах ЄС.

«У разі припинення бойових дій ми очікуємо, що сім’ї возз’єднаються або в Україні, або в країні перебування», — наголошується у звіті.

Водночас у деяких країнах уже з’являються ознаки напруженості. Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно наклав вето на законопроєкт, що передбачав продовження пільг для приблизно 1 млн українських біженців.

До групи СЕЕ-11, про яку йдеться у звіті, входять: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.
