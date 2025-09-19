Управляйте фінансами онлайн: які сервіси спрощують життя українцям

Дізнайтеся про зручні онлайн-сервіси для управління рахунками, оплат і переказів в Україні. Простий огляд від Finance.ua. і реальна статистика.

Сучасні реалії спонукають українців все частіше переходити до фінансових рішень на базі онлайн-банкiнгу. Через війну та цифровізацію, послуги з управління фінансами стали максимально доступними, безпечними та зручними. Нижче — короткий огляд ключових напрямків.

Фінанси онлайн: про що свідчить статистика?

Українці виконують безготівкові операції з платіжними картками надзвичайно активно: 95,3% операцій за кількістю, 65,3% за сумою — безготівкові. Сума таких платежів у першому півріччі 2025 року сягнула 2 218,4 млрд грн, що на 11,2% більше, ніж торік за аналогічний період. Кількість людей, які користуються інтернет-банкінгом, стрімко зростає: з 44,2 млн у 2021 році до 62,3 млн у 2023 році. Податкова служба також фіксує активність: 1,4 млн транзакцій на суму 1,6 млрд грн від 11 тис. українців, які отримали понад 50 переказів за березень 2025 року. Середній чек — 1 142 грн.

Популярні сервіси серед українців

Сфера Корисні сервіси Інтернет-банкінг Приват24, monobank, PUMB (розділ Управління фінансами онлайн) Платежі та перекази Карта, QR-платежі, еквайрингові рішення через LiqPay, Приват24 Управління бюджетом Додаток від Finance.ua — ведіння доходів, витрат, планування, статистика, експорт у Excel Цифрові державні сервіси Відшкодування вкладникам через онлайн-сервіси банків та застосунок Дія

Цифровізація фінансів — важливий процес

Перенесення фінансових операцій в онлайн покроково влилось та закріпилось в побуті кожного українця. Сплатити комунальні послуги, поповнити мобільний, здійснити грошовий переказ чи навіть купити квитки можна за кілька кліків у додатку або через веб-версію банку. Це особливо актуально в умовах, коли час часто відіграє ключову роль. За даними НБУ, понад 95% усіх операцій картками українців відбувається безготівково.

Усі великі банки використовують сучасні методи захисту — від багаторівневої автентифікації до автоматичного моніторингу підозрілих транзакцій. Наприклад, monobank і Приват24 впровадили push-повідомлення, завдяки яким клієнт миттєво бачить будь-які рухи коштів.

Сучасні фінансові додатки виходять далеко за межі простих переказів. Вони допомагають вести бюджет, будувати фінансові плани та навіть відкладати кошти. Деякі сервіси пропонують гнучкі опції для покупок на виплат, що часто шукають під запитом кредит онлайн. Таким чином, користувачі отримують більше свободи у виборі фінансових інструментів, не виходячи з дому.

Електронні гроші: інклюзивність і стійкість під час війни

Важливо й те, що цифрові фінанси мають вплив не лише на зручність окремих користувачів, а й на економіку загалом. Як зазначає Роман Янковой, кандидат економічних наук, у статті для наукового журналу «ECONOMIC SYNERGY»:

«Цифрове фінансування чинить значний сприятливий вплив, допомагаючи бізнесу впроваджувати інновації та стимулювати інноваційну діяльність».

Цей висновок добре пояснює, чому розвиток онлайн-сервісів підтримує не лише побутові платежі, а й стратегічне зростання економіки — адже інноваційний бізнес отримує швидший доступ до фінансових ресурсів і може ефективніше працювати в умовах конкуренції.

Це відіграє особливу роль для становлення стійкої економіки під час війни. Наприклад, завдяки проєкту Power Banking навіть під час відключень електроенергії українці мають змогу отримати доступ до базових банківських послуг. У додатку Дія та на спеціалізованих ресурсах, зокрема Finance.ua, можна знайти корисну інформацію про сервіси, які працюють стабільно навіть у форс-мажорних обставинах.

Висновки

Онлайн-сервіси для управління фінансами в Україні доводять свою ефективність і корисність. Висока частка безготівкових платежів свідчить про довіру громадян до цифрових рішень, а статистика і кількість користувачів демонструє їх зростання. Найзручніші інструменти — це інтернет-банкінг, мобільні додатки, сервіси для бюджетного контролю і державні цифрові платформи.