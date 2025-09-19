NSG надаватиме інжиніринговий супровід під час будівництва лінії з виробництва флоат-скла у Київській області.

NovaSklo підписала угоду з компанією Pilkington Technology Management Limited (NSG Group) – світовим лідером у сфері технологій виробництва скла. Згідно з угодою, NSG надаватиме інжиніринговий супровід під час будівництва лінії з виробництва флоат-скла у Київській області.

«Радий, що ми розширюємо команду партнерів компанією, яка має понад столітній досвід у сфері технологій виробництва скла. Сьогодні, коли ми реалізуємо найбільший проєкт відбудови України, для нас принципово важливо залучати найкращу міжнародну експертизу. Переконаний, що наша співпраця це важливий крок для забезпечення технологічної досконалості нашого виробництва та розвитку будівельної промисловості всієї країни», – поділився Ігор Ліскі, засновник NovaSklo та інвестиційної компанії EFI Group.

Інженери NSG Group надаватимуть технічну експертизу та консультаційний супровід на всіх етапах: від проєктування до будівництва і запуску заводу флоат-скла NovaSklo. Підприємство стане першим високотехнологічним виробництвом такого масштабу в Україні, створеним відповідно до найвищих міжнародних стандартів енергоефективності, безпеки та сталого розвитку. Зокрема, експерти NSG спільно з українською командою вже розробили генеральний план проєкту, врахувавши вимоги провідних міжнародних стратегічних гравців. Надалі команда залучатиме консультантів для оптимізації технологій та обладнання, впровадження сучасних систем енергоефективності та безпеки, а також інтеграції ESG-стандартів, серед яких: охорона праці, безпека логістики, контроль вуглецевого сліду, комплексна оцінка ризиків та сучасні енергоменеджмент-системи.

Ігор Ліскі та Леопольдо Кастієлла

«Наша угода є чудовим прикладом підтримки з боку глобальної індустрії технологічного розвитку українських підприємств. Для нас важливо ділитися експертизою, допомагати впроваджувати найкращі технологічні рішення та забезпечувати консультаційний супровід для запуску й ефективної роботи такого масштабного підприємства», – підкреслив Леопольдо Кастієлла, директор напряму Architectural Glass NSG Group.

На фото зліва направо: Алессандро Мікетті (комерційний директор у Європі та генеральний директор регіону Південна Європа, NSG Pilkington), Юрій Бур'яниця (операційний директор NovaSklo), Ігор Ліскі (засновник NovaSklo та інвестиційної компанії EFI Group), Ольга Батова (генеральна директорка EFI Group), Леопольдо Кастієлла (керівник напряму архітектурного скла, NSG Group), Алдерлан Віталіно (глобальний директор з візуальної архітектури та директор з маркетингу в Європі, Architectural Glass NSG Group)

Завод NovaSklo стане одним із ключових підприємств нової хвилі української індустріалізації. Його запуск дозволить налагодити локальне виробництво скла, зменшити залежність від імпорту та стимулювати розвиток будівельної індустрії країни завдяки впровадженню нових стандартів якості. Крім того, підприємство працюватиме за ESG-орієнтованою моделлю відповідно до міжнародних норм. Завод створить понад 300 робочих місць та підсилить розвиток малого і середнього бізнесу в регіоні.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. та дочірні компанії, включно з Pilkington Technology Management Limited) – один із провідних світових виробників скла та скляних систем для архітектурного, автомобільного та спеціалізованого використання. Група має операції по всьому світу та здійснює продажі більш ніж у 100 країнах. Детальніше: www.nsg.com

NovaSklo – українська компанія, що реалізує проєкт створення першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла у Київській області. Проєкт розробляється інвестиційно-промисловою компанією EFI Group у партнерстві з провідними європейськими виробниками обладнання для виробництва флоат-скла. Детальніше: novasklo.com