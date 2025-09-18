Свириденко і директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Сторони домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

За словами Свириденко, вона окреслила пріоритети проєкту держбюджету України на 2026 рік.

«Це в першу чергу оборона держави та соціальна стабільність. Розповіла про наші підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також вирішення проблеми дефіциту бюджету. Обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку у часи великих викликів», - додала глава уряду.

Свириденко заявила, що наша держава продовжує «просувати реформи відповідно до наших міжнародних зобов'язань, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій».

Сторони домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці.