На кордоні з Україною польські прикордонники почали тестувати нову біометричну систему контролю

У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Система передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Тому через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше, попередила ДПСУ.

Крім того, у пункті пропуску «Шегині» тривають ремонтні роботи з українського боку. «Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту», - додали прикордонники.