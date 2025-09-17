Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
На кордоні з Україною польські прикордонники почали тестувати нову біометричну систему контролю

Її випробовують у деяких пропускних пунктах.

Краківець
Фото: Мінінфаструктури

У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Система передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Тому через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше, попередила ДПСУ.

Крім того, у пункті пропуску «Шегині» тривають ремонтні роботи з українського боку. «Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту», - додали прикордонники.
