Смілянський про ситуацію з Укрпоштою: «Ніякого дефолту немає і не буде»

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаЕкономікаДержава

Смілянський про ситуацію з Укрпоштою: «Ніякого дефолту немає і не буде»

Очільник поштового оператора роз’яснив ситуацію з листом НБУ за підписом Андрія Пишного.

Смілянський про ситуацію з Укрпоштою: «Ніякого дефолту немає і не буде»
Ігор Смілянський
Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Укрпошта не перебуває на межі дефолту і у проєкті бюджету України на 2026 рік немає жодного рядка про капіталізацію оператора.

Таку заяву зробив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

«Ніякого дефолту немає і не буде... Джерело «дефолту» — лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація Укрпошти — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України», - пояснив Смілянський.

Він зауважив, що  капітал Укрпошти на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди гривень. 

«Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету», - зазначив Смілянський.

Він додав, що EBITDA (операційний прибуток) Укрпошти за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень, а збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування. 

«На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і Укрпошта й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти», - наголосив Смілянський.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies