Смілянський про ситуацію з Укрпоштою: «Ніякого дефолту немає і не буде»

Укрпошта не перебуває на межі дефолту і у проєкті бюджету України на 2026 рік немає жодного рядка про капіталізацію оператора.

Таку заяву зробив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

«Ніякого дефолту немає і не буде... Джерело «дефолту» — лист НБУ за підписом голови НБУ А. Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація Укрпошти — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України», - пояснив Смілянський.

Він зауважив, що капітал Укрпошти на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди гривень.

«Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету», - зазначив Смілянський.

Він додав, що EBITDA (операційний прибуток) Укрпошти за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень, а збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування.

«На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і Укрпошта й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет — там немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти», - наголосив Смілянський.