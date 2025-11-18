Сьогодні у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на 1 000 грн "Зимової підтримки"

Оформити письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року.

Від сьогодні, 18 листопада, у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на 1 000 грн "зимової підтримки".

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Оформити письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні.

У міністерстві зауважують, що якщо пенсія або соціальна допомога надходить через Укрпошту, виплата нарахується автоматично і подавати заявку не потрібно.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком Дія, а також для українців, які не мають РНОКПП, заявку можна оформити у відділенні Укрпошти.

Подати письмову заявку можуть також опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн.

Отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в Укрпошті:

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити донат на ЗСУ.

15 листопада стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія.

Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

"Зимова підтримка" передбачає також одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян.