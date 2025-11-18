База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на 1 000 грн "Зимової підтримки"

Оформити письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року.

Сьогодні у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на 1 000 грн "Зимової підтримки"
Фото: ТГ Синєгубовва

Від сьогодні, 18 листопада, у відділеннях Укрпошти почали приймати заявки на 1 000 грн "зимової підтримки".

Про це повідомили у Мінсоцполітики

Оформити письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні. 

У міністерстві зауважують, що якщо пенсія або соціальна допомога надходить через Укрпошту, виплата нарахується автоматично і подавати заявку не потрібно.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком Дія, а також для українців, які не мають РНОКПП, заявку можна оформити у відділенні Укрпошти.

Подати письмову заявку можуть також опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн. 

Отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в Укрпошті:

  • оплатити комунальні послуги;
  • передплатити газету чи журнал;
  • оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);
  • замовити лікарські засоби українського виробництва;
  • придбати товари українського виробництва;
  • зробити донат на ЗСУ.

15 листопада стартувала реєстрація на участь у програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія.

Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

"Зимова підтримка" передбачає також одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies