Міноборони визначатиме критично важливими підприємства ОПК

До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їх працівників через ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як повідомили у оборонному відомстві, відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів.

Інші підприємства ОПК вже можуть звертатися для визначення їх критично важливими на електронну пошту Міноборони.

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.