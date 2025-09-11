Зокрема цим законом з бюджету Києва забирають 8 млрд грн і перерозподіляють до загального фонду держбюджету.

Сьогодні, 11 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до бюджету на цей рік на 40 млрд грн.

Про це свідчать дані законопроєкту 13439-3 на сайті парламенту.

Як повідомляла раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що закон стосується переважно невійськових видатків.

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

+25,5 млрд грн - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці.

+4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких:

1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах,

2,8 млрд грн - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech

+4,6 млрд грн - харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях

+3,2 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.

+1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей.

+1,2 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Окремо передбачили рішення для підтримки ВПО.

1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн).

Докладніше про це читайте в матеріалі LB “У Києва забрали 8 мільярдів. Чому це не призведе до занепаду столиці, як стверджує мер”.