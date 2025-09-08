НАЗК: понад 130 політичних партій не подали звіти за II квартал, серед них - ОПЗЖ, КПУ і "Партія Шарія"

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало перелік з понад 130 політичних партій, які не подали звіти за II квартал 2025 року. Серед них – заборонені "Опозиційна платформа – За життя", "Комуністична партія України", "Партія Шарія" та інші.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У Нацагенстві також роз'яснили, чому заборонені партії також повинні звітувати.

"Створення й припинення діяльності політичної партії – це складний та тривалий юридичний процес, і навіть після заборони – політпартії зберігають статус юридичної особи, а з ним відповідні права та обов'язки, у тому числі звітувати до НАЗК відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні»", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголосили, що заборона політичної партії не дорівнює її ліквідації як юридичної особи. Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони їх діяльності чи анулювання реєстрації.

Заборона виникає у разі порушення законодавства. Вона тягне за собою відповідні юридичні обмеження, зокрема - брати участь у виборах, та є підставою для запуску процедури її припинення як юридичної особи. Тож політична партія не зникає миттєво, а розпочинаються інші юридичні процеси для завершення усіх її справ.

"НАЗК контролює, щоб ніхто не приховав майно та кошти чи використав їх незаконно. Особливо якщо це кошти державного фінансування. До моменту внесення у Реєстр запису про припинення політичної партії як юридичної особи, вона зберігає свою певну правосуб'єктність. Лише після цього її діяльність вважаться остаточно припиненою, у тому числі вона більше не є суб'єктом подання звітності до НАЗК", - йдеться в повідомленні.