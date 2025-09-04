Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк

Там буде близько 1500 робочих місць у сферах виробництва харчової продукції, неметалевих мінеральних виробів, машинобудування, виробництва меблів та в інших напрямках. 

Фото: Пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства

"Еко-індустріальний парк "Південний", що знаходиться у Подільську Одеської області, включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, цей парк став чотирнадцятим, який внесли до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році. Відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, "Південний" дозволить створити близько 1500 робочих місць у сферах виробництва харчової продукції, неметалевих мінеральних виробів, машинобудування, виробництва меблів та інших напрямках. 

Ініціатором створення цього парку загальною площею 37,39 га є Подільська міська рада. Керуюча компанія – ТОВ "ЕКО РІШЕННЯ". 

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

  • виробництво харчових продуктів;
  • виробництво неметалевої мінеральної продукції;
  • виробництво готових металевих виробів;
  • виробництво машин і устаткування;
  • виробництво меблів;
  • науково-технічна діяльність тощо.

Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку — орієнтовно 3,7 млрд гривень. 

Подільська міська рада підтвердила плани про залучення інвестиції у розбудову парку на суму 83 млн доларів США. Джерелами фінансування визначені кошти керуючої компанії, учасників парку та інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів.

  • 26 серпня уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць.
﻿
