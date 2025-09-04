На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк

"Еко-індустріальний парк "Південний", що знаходиться у Подільську Одеської області, включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, цей парк став чотирнадцятим, який внесли до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році. Відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків.
За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, "Південний" дозволить створити близько 1500 робочих місць у сферах виробництва харчової продукції, неметалевих мінеральних виробів, машинобудування, виробництва меблів та інших напрямках.
Ініціатором створення цього парку загальною площею 37,39 га є Подільська міська рада. Керуюча компанія – ТОВ "ЕКО РІШЕННЯ".
Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:
- виробництво харчових продуктів;
- виробництво неметалевої мінеральної продукції;
- виробництво готових металевих виробів;
- виробництво машин і устаткування;
- виробництво меблів;
- науково-технічна діяльність тощо.
Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку — орієнтовно 3,7 млрд гривень.
Подільська міська рада підтвердила плани про залучення інвестиції у розбудову парку на суму 83 млн доларів США. Джерелами фінансування визначені кошти керуючої компанії, учасників парку та інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів.
- 26 серпня уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць.