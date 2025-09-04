Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Укрнафта» за перше півріччя цього року отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

За цей же період «Укрнафта» сплатила 14,8 млрд грн податків та перерахувала 5 млрд грн дивідендів.

Фото: golos.com.ua

Найбільша нафтогазовидобувна компанія України «Укрнафта» (основним акціонером є «Нафтогаз») за підсумками першого півріччя 2025 року отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

За цей же період «Укрнафта» сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету та перерахувала 5 млрд грн дивідендів.

З моменту переходу компанії під управління держави у 2022 році загалом сплачено 68,1 млрд грн податків, зборів і митних платежів та 15,3 млрд грн дивідендів.

«Попри складну безпекову ситуацію та всі супутні складнощі, «Укрнафта» продовжує ефективно працювати задля енергетичної стійкості нашої країни. Дякую за підтримку та конструктивні рішення акціонерам - НАК "Нафтогаз України" та Міністерству оборони України, Наглядовій раді компанії, Уряду і нашим партнерам. Особлива подяка всьому більш ніж 20-тисячному колективу за сумлінну щоденну результативну роботу», - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук.
