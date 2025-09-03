Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський підписав законопроєкт про запуск Defence City: що цей режим дає виробникам зброї?

Підприємства, які відповідають критеріям прозорості і долучаться до Defence City, матимуть податкові пільги. 

Зеленський підписав законопроєкт про запуск Defence City: що цей режим дає виробникам зброї?
САУ "Акація"
Фото: Мілітарний

Президент Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму, який надає виробникам зброї та військової техніки пільги. 

Виробники ОПК стратегічного значення для обороноздатності, які відповідають критеріям прозорості, можуть відкрито долучитися до Defence City, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Що передбачає режим: 

  • звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування)
  • звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві)
  • звільнення від екологічного податку
  • спрощення митних процедур
  • спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції
  • особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

“Розвинена українська оборонна індустрія – одна з гарантій нашої безпеки”, – прокоментував міністр оборони. 

Підприємства Defence City будуть звільнені від деяких податків до 2036-го. Пакет документів про цей правовий режим подали до ВР у червні. Законопроєкти передбачали створення Переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони України, захист інформації про виробників зброї, податкові пільги до 1 січня 2036 – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку. 
