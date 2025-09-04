У серпні до експлуатації допустили 80 нових зразків озброєння та військової техніки

Упродовж серпня до експлуатації допустили 80 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). 78% із цих зразків – вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у міністерстві оборони.

У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.

Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння.