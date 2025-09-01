Що відомо про ракету «Фламінго»?
Угода про надра: Кабмін затвердив представників від України до Керівної ради фонду відбудови

Керівна рада складається з шести менеджерів — по три від кожної сторони.

Угода про надра: Кабмін затвердив представників від України до Керівної ради фонду відбудови
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США.

Про це інформує Мінекономіки України.

"Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для початку роботи Інвестиційного фонду відбудови — призначені представники України у Керівній раді. Перше засідання Ради відбудеться на початку вересня цього року. На ньому будуть затверджені учасники комітетів, принципи відбору проєктів та операційні процедури", — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

До складу Керівної ради увійшли:

Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;Єгор Перелигін, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;Олександр Карасевич, Державний секретар МЗС України.

Керівна рада складається з шести менеджерів — по три від кожної сторони. Американську сторону представлятимуть три менеджери, США ще мають затвердити представників до Керівної ради від себе.

У Мінекономіки наголошують, стратегічні рішення ухвалюватимуться виключно одностайно, що гарантує рівноправність партнерства.

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund - RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно запущений 23 травня 2025 року.

  • 30 квітня у Вашингтоні перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США.
  • Аналіз змісту документа читайте в матеріалі LB.ua.
  • Згодом на сайті уряду України опублікували текст угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
  • 2 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».
  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.
