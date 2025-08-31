Енергетики повернули світло частині жителів Одеської області

Ремонтні роботи все ще тривають.

Частина жителів Одещини уже зі світлом.

Про це повідомила група ДТЕК.

Світло повернули для майже 5 000 родин області після атаки російських окупантів.

«Роботи тривають. Пошкодження обладнання значні і потребують часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», - повідомила пресслужба компанії.