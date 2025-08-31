Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаЕкономікаДержава

Енергетики повернули світло частині жителів Одеської області

Ремонтні роботи все ще тривають.

Енергетики повернули світло частині жителів Одеської області
енергетики, фото ілюстративне
Фото: Укренерго

Частина жителів Одещини уже зі світлом.

Про це повідомила група ДТЕК.

Світло повернули для майже 5 000 родин області після атаки російських окупантів. 

«Роботи тривають. Пошкодження обладнання значні і потребують часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», - повідомила пресслужба компанії.

  • Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК.
  • Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
  • Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. 
