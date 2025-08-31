Енергетики повернули світло частині жителів Одеської області

Частина жителів Одещини уже зі світлом.
Про це повідомила група ДТЕК.
Світло повернули для майже 5 000 родин області після атаки російських окупантів.
«Роботи тривають. Пошкодження обладнання значні і потребують часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», - повідомила пресслужба компанії.
- Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК.
- Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
- Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.