Бельгія надасть Україні 100 млн євро через механізм PURL

Ці кошти надійдуть додатково до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала.

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL.

Про це у соцмережі Х написав міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей пакет допомоги йде додатково до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала.

"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – написав Шмигаль.

🇺🇦🇧🇪 Belgium will provide Ukraine with an additional €100 million in military aid this year through the #PURL mechanism. This funding goes on top of the €1 billion military aid that Belgium has already delivered.



I am grateful to my counterpart @FranckenTheo, as well as to the… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 29, 2025