Бельгія надасть Україні 100 млн євро через механізм PURL

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL.
Про це у соцмережі Х написав міністр оборони України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що цей пакет допомоги йде додатково до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала.
"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – написав Шмигаль.
🇺🇦🇧🇪 Belgium will provide Ukraine with an additional €100 million in military aid this year through the #PURL mechanism. This funding goes on top of the €1 billion military aid that Belgium has already delivered.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 29, 2025
- Механізм Priority Ukraine Requirements List (PURL) запустили США і НАТО. Він передбачає надання Україні американської зброї і фінансування через внески інших членів Альянсу.
- Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України.
- Данія Норвегія та Швеція одними із перших профінансували цей механізм.