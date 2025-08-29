Що відомо про ракету «Фламінго»?
Бельгія надасть Україні 100 млн євро через механізм PURL

Ці кошти надійдуть додатково до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала.

Бельгія надасть Україні 100 млн євро через механізм PURL
Фото: omr.gov.ua

Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. 

Про це у соцмережі Х написав міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей пакет допомоги йде додатково до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала.

"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – написав Шмигаль. 

  • Механізм Priority Ukraine Requirements List (PURL) запустили США і НАТО. Він передбачає надання Україні американської зброї і фінансування через внески інших членів Альянсу.
  • Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України.
  • Данія Норвегія та Швеція одними із перших профінансували цей механізм.
﻿
