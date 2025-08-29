Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Експосадовця “Нафтогазу” підозрюють у зловживанні владою, що завдало збитків на понад 26 млн грн

Слідство вважає, що колишній директор з енергоефективності та управління майном, всупереч інтересам служби, умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для “Нафтогазу” до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт.

Фото: Радио Свобода

Повідомлено про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном НАК «Нафтогаз Україна» у зловживанні владою або службовим ставищем, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, колишній директор з енергоефективності та управління майном, всупереч інтересам служби, умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для “Нафтогазу” до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт. 

Прокуратура зазначає, що внаслідок його протиправних дій працівники підприємства три місяці не мали змоги повноцінно нею користуватись, а державній компанії завдано збитків на суму понад 26 млн грн, які були перераховані за орендну плату.
