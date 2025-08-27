Данія виділить ще 500 млн крон на підтримку інвестицій у відбудову України

На сьогодні близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну.

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну, додатково щонайменше 500 млн данських крон (понад 3,2 млрд гривень).

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Фінансування буде спрямоване на гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови.

“Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни”, – зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Зазначається, що на сьогодні близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну, Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів.

Також гарантування інвестицій EIFO допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку нашої держави.