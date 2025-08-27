Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаЕкономікаДержава

Данія виділить ще 500 млн крон на підтримку інвестицій у відбудову України

На сьогодні близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну.

Данія виділить ще 500 млн крон на підтримку інвестицій у відбудову України
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну, додатково щонайменше 500 млн данських крон (понад 3,2 млрд гривень). 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Фінансування буде спрямоване на гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови.

“Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни”, – зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Зазначається, що на сьогодні близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну, Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів. 

Також гарантування інвестицій EIFO допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку нашої держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies