Дочірня компанія ДП "Антонов" будує ангар для своїх літаків у Німеччині

Дочірня компанія ДП "Антонов" Antonov Logistics Salis GmbH будує ангар для технічного обслуговування своїх літаків в аеропорту Лейпцигу.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Зазначається, що компанія була створена для обслуговування вантажних авіаперевезень за програмою країн НАТО, а цей аеропорт після 2022 року став основною базою авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

Підготовчі роботи до будівництва вже тривають, його завершення заплановано на 2027 рік. Будівля буде зведена на площі близько 24 тис. кв. м.

За даними "Укроборонпрому", внаслідок російської агресії було розгромлено базу НП "Антонов" у Гостомелі та пошкоджено базу на Святошині. Були знищені літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія", постраждав Ан-124, але п'ять інших Ан-124 вивели з України.

У липні 2025 року "Антонов" завершив модернізацію Ан-124-100 "Руслан" та переправив його з Києві до Лейпцигу.