23 серпня на Прикарпатті відбувся перший в Україні ветеранський марш-похід Carpathian YOMP, що зібрав понад сотню учасників — ветеранів, волонтерів, родини загиблих Захисників.

Учасники подолали дистанцію у 16 км, не змагаючись між собою, а змагаючись із власною лінню, перевіряючи свою фізичну витривалість, ділячись власною силою духу. Випробовувала фінішерів і природа — кілька днів дощило і траса, яку йшли учасники, ускладнилась. Але, ніби на замовлення, сонячна погода підтримувала учасників марш-кидка. Гасло Carpathian YOMP — «Разом воюємо, разом реабілітуємося».

Організатори заходу — «Благодійний фонд «ЯНКО» — та партнери розвивають волонтерські активності, культуру Героїв. Серед партнерів — авіакомпанія «Українські вертольоти». Для неї допомога військовим та їхнім сім’ям — частина корпоративної культури, а серед співробітників працює 19 ветеранів.

«Ми воювали разом, проходили свій шлях відновлення, а тепер маємо разом дивитись, яка наша Україна гарна, різноманітна. Багато хто, з тих, хто воював за Україну, навіть не до кінця знають, наскільки вона у нас красива. Сьогодні подолали цю дистанцію разом і ветерани, і ті, хто підтримує військо, і діти та дружини загиблих Захисників. Це було неймовірно. Це було таке велике об'єднання однодумців, які хотіли подолати труднощі маршруту разом. Важливість цього проєкту в тому, щоб об'єднати всіх. Крім дистанції в 16 км у наступному році ми плануємо провести Carpathian YOMP в ширшому форматі: 40 та 60 км. Дуже хочемо», — зазначив після фінішу уповноважений Президента з питань реабілітації бійців Вадим Свириденко.

Голова Ради директорів «Українських вертольотів» Володимир Ткаченко підкреслив, що підтримка захисників — це відповідальність кожного українського бізнесу, який працює завдяки зусиллям армії.

«Підтримка родин загиблих Захисників, підтримка ветеранів — це частина нашої корпоративної культури. Ми вже активно розвиваємо принцип «поважай та дій», — вважає Володимир Ткаченко.

Авіакомпанія активно інвестує у благодійні ініціативи: з початку повномасштабного вторгнення на соціальні та оборонні проєкти вона спрямувала майже 300 млн грн. А підтримує обороноздатність України ще з 2009 року.

Авіакомпанія не просто стала партнером Carpathian YOMP. «Українські вертольоти» подбали про участь в марш-кидку цілої групи ветеранів та ветеранок, дітей та вдів загиблих Захисників з Київської області та Києва. Із 5-денним туром на Івано-Франківщину завітали коштом авіакомпанії 28 учасників ветеранського марш-кидка.

«Для нас ветеранів участь у марш-кидку YOMP — це, в першу чергу, реабілітація. Адже повертатися з фронту у цивільне життя — дуже важко. Потрібно чимало сил та часу для адаптації. Ми приїхали на цей захід з чудовою командою «Українських вертольотів», яка стала для нас справжньою родиною. З ними ми постійно відвідуємо різні заходи. Це перший такий похід на дистанцію у 16 кілометрів у моєму житті, але, впевнений, що не останній. Вдячний усім, хто доєднується до таких моментів відновлення, хто не залишається байдужим до нашої боротьби, хто вірить у нас й у нашу неймовірну силу єдності та братерства», — каже голова Ради ветеранів Бучанського району при Бучанскій ВЦА Сергій Кліщевський.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» і надалі братиме участь в розвитку культури Героїв та підтримуватиме сім’ї загиблих Захисників.