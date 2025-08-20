На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ: в Україні різко зросла частка безготівкових розрахунків картками

Окремо зростає популярність токенізованих карток.

НБУ: в Україні різко зросла частка безготівкових розрахунків картками
НБУ
Фото: Антикор

Використання платіжних карток українцями продовжує стрімко зростати, свідчать дані за перше півріччя цього року. Загалом українські банки зафіксували 4,6 млрд операцій (безготівкових і зняття готівки) на суму 3,4 трлн грн.

Про це повідомив Національний банк.

При цьому безготівкові операції становили 4,38 млрд транзакцій на загальну суму 2,22 трлн грн. Це на 12,6% за кількістю та 11,2% за сумою більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій склала:

  • 65,3% за сумою (торік — 64,5%),
  • 95,3% за кількістю (торік — 94,6%).

Кількість емітованих платіжних карток у країні досягла 140,2 млн штук, що на 6% більше, ніж на початку року.

В НБУ додали, що окремо зростає популярність токенізованих карток: їхня кількість збільшилася на 8% — до 17,8 млн штук. Сьогодні майже кожна третя активна картка (30,6%) є токенізованою.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies