Шмигаль: Міноборони розширило можливості для військових замовляти необхідну зброю та техніку

Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Міноборони розширило можливості для військових замовляти необхідну зброю та техніку. Тепер поставки будуть тривати максимум тижні або навіть дні від моменту замовлення військовими частинами.

Про це під час презентації проєкту Програми дій уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua

«Ми працюємо сьогодні над напрямком посилення Збройних сил, зменшення бюрократії, децентралізація закупівель. Відповідно, урядом прийняте рішення, постанова про те, щоб ми дали бригадам можливість закуповувати окрім дронів і безпілотних систем, також джипи, квадроцикли, мотцикли. Це один з елементів децентралізації закупівель», — повідомив Шмигаль. 

Також, за словами міністра, змінили формулу розрахункову коштів для бригад, щоб вони також могли децентралізовано докуповувати все, що їм потрібно. 

«Все, що масовано не постачає Агенція оборони і закупівель, Міністерство оборони… Тобто, робимо все, щоб Збройні Сили сьогодні були максимально забезпечені, максимально поставлено все необхідне.

Не тільки озброєння і боєприпаси, але також і автомобільна техніка, і інші засоби РЕБ, безпілотники, запчастини, ремонтні програми. Все це сьогодні також може вироблятись в Україні і це один з елементів певної мотивації», — заявив Шмигаль. 

Міністр підкреслив, що фактично запрацював marketplace для Збройних Сил, куди можуть заходити бригади і обирати за зароблені за програмою бонуси та бали, обирати техніку озброєння, яка їм потрібна. 

«І поставки будуть тривати не місяці. Наша ціль і наша ідея в тому, щоб поставки тривали максимум тижні або навіть дні від моменту замовлення військовими частинами. І це важливий елемент, оскільки там можна буде закуповувати не лише дрони, але і будь-яку іншу техніку.

Станом на сьогодні ми активно імплементуємо підприємства, які беруть участь в цьому маркетплейсі і також доєднуються військові частини, тобто іде розвиток, але буквально минулого тижня перша тисяча дронів через маркетплейс, через Dotchain, платформу уже була поставлена у військові частини», — додав він. 

Шмигаль підкреслив, що система запрацювала, створила здорову конкуренцію.

«Зараз ми перейшли на наступний рівень і фактично будемо це імплементувати. Це теж елемент певної такої мотивації, оскільки це прибирає посередника між виробником і військовим, який напряму у виробника замовляє той або інший продукт, який йому критично необхідний».
