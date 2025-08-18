Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання Пресреліз

Підприємства NAUDI надали ряд зауважень.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликає народних депутатів повернути законопроєкти щодо створення спеціального режиму "Defence City" на доопрацювання. Про це йдеться у відкритому листі NAUDI.

У повідомленні вказується, що NAUDI обʼєднує понад 100 провідних підприємств ОПК, які у 2024-ому році реалізували різноманітної продукції на понад 120 мільярдів гривень - боєприпасів, дронів, артилерійських систем. засобів РЕБ, бронетехніки та ракетних компонентів,  зробивши значний вклад не тільки в обороноздатність, але й в економіку України в-цілому - створюючи робочі місця, сплачуючи податки та створюючи за власний рахунок нове озброєння.

Підприємства NAUDI підтримали законодавчі ініціативи створення "Defence City", надавши ряд зауважень - з запевненням законотворців почути позицію індустрії. Не дивлячись на надані численні рекомендації, обмеження для підприємств ОПК для вступу залишилися такі ж самі.  

"Діюча редакція законопроекту не дозволить стати резидентом «Defence City» підприємствам 100% діяльності яких безпосередньо скеровано на задоволення потреб Сил Оборони України - підприємствам, які вже визнано стратегічними. Компанії поза переліком змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. Це не лише не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй. Закон має працювати не для «обраних» підприємств, а для зміцнення всієї оборонної галузі України," - вказується в заяві оборонно
