Марченко: бюджет-2026 формують за сценарієм продовження війни

Документ планують подати до Верховної Ради до 15 вересня. 

Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів

Проєкт держбюджету на 2026 рік уряд готує за альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни. Документ планують подати до Верховної Ради до 15 вересня. 

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив на брифінгу під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua

“У нас є базовий сценарій закінчення війни у 25 році. Є також альтернативний сценарій, який передбачає продовження війни 26-го року. З метою підготовки бюджету. Сам бюджет ми маємо подати парламенту 15 вересня. За базу визначено саме цей сценарій, тому ми готуємо бюджет, виходячи з нього, адже це досить зрозуміло”, ‒ сказав Марченко.

За його словами, ключове завдання уряду ‒ зберегти частку доходів бюджету у ВВП.

“В нас ведуться непрості дискусії з командою Міжнародного валютного фонду. Ми будемо переконувати, що за рахунок очікуваних перезавантажень фіскальних органів і заходів детінізації вдасться зберегти доходи. Це зараз головна задача”, ‒ наголосив міністр.

Марченко додав, що наразі уряд не планує змін податкової системи. 

  • Очільник українського мінфіну також розповів, що Україні потрібно 45 мільярдів доларів на 2026 рік, оскільки очікується продовження бойових дій. Ця потреба ще не покрита, тому ведуться переговори з міжнародними партнерами - G7, ЄС та МВФ.
