Федоров: Уряд запускає грантові програми для виробництва вибухівки, автономних дронів і ракет

Кабінет міністрів запускає низку грантових програм у сфері оборонних технологій - для виробництва вибухівки, автономних дронів і ракет.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua.

"Сьогодні ми закладаємо фінансування на кілька ключових напрямків. Перше - це великі гранти понад 100 млн грн на створення заводів «під ключ», які інноваційним способом вироблятимуть вибухові речовини. Друге - автономні дрони. У нас ніколи не буде більше людей, ніж у росіян, але автономні системи дозволяють компенсувати цю різницю. Тому ми запускаємо окрему грантову програму з більшими бюджетами саме для цього напряму", - сказав Федоров.

За його словами, йдеться про дрони з високим рівнем автономності, здатні працювати у складних умовах, де є проблеми із залученням піхоти.

Міністр також анонсував нову грантову програму в ракетній галузі, яку представлять наступного тижня.

"Ми вже підтримали близько 20 продуктів у ракетній програмі - це і нові відновлені моделі, і абсолютно інші типи ракет. Серед них крилаті, балістичні та малої дальності, які можна використовувати для ППО", - уточнив він.

Федоров наголосив, що уряд уже прийняв необхідні рішення і фінансування передбачене на найближчі пів року.

"Ця інноваційна вертикаль, яку ми вибудували разом із Міністерством оборони, дозволяє реалізувати всі програми", — підсумував він.