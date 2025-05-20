Умєров заявив, що Україна за час великої війни наростила обсяг оборонного виробництва з $1 млрд до $35 млрд

Міністр оборони зазначив, що підтримка української оборонної промисловості – це внесок у колективну безпеку всього континенту.

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у відеоконференції міністрів оборони країн Європейського Союзу за участі Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас.

Основна тема – нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом 150 млрд євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір.

“Наша зброя – це зброя Європи. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів (31 млрд євро) у 2025. Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу”, – повідомив Умєров.

Він зазначив, що підтримка української оборонної промисловості – це внесок у колективну безпеку всього континенту. SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах.

Міністр закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема в таких напрямах:

БПЛА . Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок – як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій.

. Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок – як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій. 155-мм боєприпаси. У 2022 році Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості.

Також відкриті до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, ППО, засоби РЕБ.

Умєров подякував європейським союзникам за підтримку, довіру та стратегічне бачення і зазначив, що Україна – частина безпекової архітектури Європи. Саме великі спільні проєкти з українською участю здатні забезпечити довгострокову силу та стабільність на континенті.