Головне за ніч та ранок вівторка, 20 травня: майже 180 боєзіткнень, бої за село Багатир на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 боїв, майже половина з них (72)– на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

Сили оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 5 засобів ракетних військ і артилерії РФ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1030 окупантів, ворожий танк, 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 975 800 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Збройні сили України продовжують утримувати під контролем село Багатир на Донеччині, яке російське міноборони “захопило” ще 17 травня.

Про це LB.ua повідомили у тактичній групі “Вугледар”, що воює на Південно-донецькому напрямку. Там нагадали, що у березні росіяни звітували про захоплення сіл Костянтинопіль та Андріївка, у квітні – про “звільнення” Розливу, але у кожному з цих населених пунктів ЗС України досі зберігають присутність.

За словами речника тактичної групи “Вугледар”, підполковника Олексія Бєльского, битва за Багатир розпочалася 5 травня. Ворог атакував населений пункт одночасно з 3-4 напрямків: бронетехнікою, на автомобілях, баггі, мотоциклах, пішки. Тричі штурмові групи противника розміщували російський прапор на околицях села, але українські військові тричі його прибирали.

Більше інформації – в новині.

Уночі українська ППО знешкодила 93 ворожі дрони.

Загалом ворог запустив 108 безпілотників.

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Міністерство оборони України у соцмережах повідомило про необхідність оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії під номером 1.6.1.

За словами представників відомства, новий безпековий сертифікат зробив додаток для військовозобов'язаних більш захищеним і надійним. Таким чином остання версія стає обов'язковою, щоб не втратити доступ до військово-облікового документа.

Якщо на смартфон встановлено збірку 1.6.0, то після авторизації буде з'являтися попередження про потребу оновлення. Більш старі версії узагалі не працюватимуть, користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами чітко дав зрозуміти, що не має наміру зараз запроваджувати додаткові або посилювати вже наявні санкції проти Росії.

Як пише CNN, господар Білого дому стверджує, що не варто це робити, бо "існує шанс на прогрес у переговорах". На думку Трампа, обмеження проти Кремля "зроблять усе значно гіршим". Проте республіканець додав, що "відповідний час для санкцій може настати". Він також підкреслив готовність "вийти з процесу, якщо буде видно, що нічого не можна зробити". За словами Трампа, до урегулювання війни в Україні "залучені дуже великі его", але, на його думку, "дещо має вийти".

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