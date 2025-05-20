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Ексзаступника Секретаря РНБО часів Януковича Володимира Сівковича судитимуть за звинуваченням у держзраді

Розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на території РФ, був залучений до негласної співпраці з представниками держави-агресора.

Ексзаступника Секретаря РНБО часів Януковича Володимира Сівковича судитимуть за звинуваченням у держзраді
Володимир Сівкович
Фото: podrobnosti.ua

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників ФСБ. За інформацією з відкритих джерел, йдеться про Володимира Сівковича

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Ексзаступнику секретаря РНБО України інкриміновано участь у злочинній організації та державну зраду (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України), а співробітникам ФСБ (Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій) – створення, керівництво, участь у злочинній організації та шпигунство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на території РФ, був залучений до негласної співпраці з представниками держави-агресора. Обвинувачений був активним учасником злочинної організації та діяв під керівництвом співробітників ФСБ. Він систематично отримував від колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим (Олега Кулініча, - ред.), на той час діючого офіцера з особливих доручень керівництва СБУ, інформацію про процеси, які відбуваються в державі і безпосередньо в правоохоронному органі. Цю інформацію експосадовець передавав співробітникам ФСБ, щоб ворог міг впливати на СБУ.

Наразі обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю перебуває на розгляді в суді.
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