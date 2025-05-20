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Затримали 17-річного юнака, який "зливав" ворогу локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі

Зловмисник знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Затримали 17-річного юнака, який "зливав" ворогу локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі
Затриманий підліток-агент РФ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у СБУ, зрадником виявився 17-річний житель Лозової, якого ворог завербував через Телеграм. Російські спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".

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Щоб виконати вороже завдання, юнак "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

Наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. А коли розвідував для ворога місцевість біля будівлі українських військ, то використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти.Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані і готував "звіт" російському куратору.

У разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник – під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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