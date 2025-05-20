Затримали 17-річного юнака, який "зливав" ворогу локації Сил оборони у Харкові та Дніпрі

Зловмисник знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у СБУ, зрадником виявився 17-річний житель Лозової, якого ворог завербував через Телеграм. Російські спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".

Щоб виконати вороже завдання, юнак "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

Наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. А коли розвідував для ворога місцевість біля будівлі українських військ, то використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти.Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані і готував "звіт" російському куратору.

У разі отримання агентурних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах.

Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник – під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.