Росіяни поранили п'ятьох мешканців Херсонщини

Також окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Одрадокам'янка, Новорайськ, Томарине, Костирка, Козацьке, Веселе, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Заможне, Раківка, Тараса Шевченка, Високе, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Садове, Новоолександрівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Микільське, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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