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Росіяни поранили п'ятьох мешканців Херсонщини

Від ударів ворога постраждали 36 населених пунктів області. 

Росіяни поранили п'ятьох мешканців Херсонщини
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби ворог атакував 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію поранені 5 мешканців області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Одрадокам'янка, Новорайськ, Томарине, Костирка, Козацьке, Веселе, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Заможне, Раківка, Тараса Шевченка, Високе, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Садове, Новоолександрівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Микільське, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 7 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та приватний автомобіль.
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