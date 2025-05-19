​Зеленський: обмін з РФ у форматі “1000 на 1000” обговорювався щодо військовополонених

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо можливого обміну військовополоненими з Росією.

"Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політвʼязнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених несправедливим і поза законом.

“І саме по таким принципом зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками Служби безпеки, розвідок", - підсумував голова держави.