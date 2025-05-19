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​Зеленський: обмін з РФ у форматі “1000 на 1000” обговорювався щодо військовополонених

Україна також подавала сигнали щодо політвʼязнів і журналістів.

​Зеленський: обмін з РФ у форматі “1000 на 1000” обговорювався щодо військовополонених
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо можливого обміну військовополоненими з Росією.

"Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політвʼязнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід”, - наголосив президент України. 

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Володимир Зеленський підкреслив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених несправедливим і поза законом.

“І саме по таким принципом зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками Служби безпеки, розвідок", - підсумував голова держави.

  • У Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.
  • СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000. Зокрема, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.
  • Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.
  • Керівник ГУР Кирило Буданов не виключає, що обмін може відбутися цього тижня.
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