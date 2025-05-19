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Росіяни вдарили БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки

Пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

Росіяни вдарили БпЛА по території пожежно-рятувальної частини Костянтинівки
Фото: МВС України

Росіяни атакували територію пожежно-рятувальної частини у Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

Про це повідомляє МВС України.

Унаслідок атаки російського дрона по таериторії пожежної частини у Костянтинівці, пошкоджений пожежний автомобіль, який заправлявся водою з пожежного водоймища.

Особовий склад не постраждав. 

"Ворог цинічно цілить по рятувальниках, які щодня рятують життя людей і ліквідовують наслідки ворожих атак. Попри небезпеку, рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок", — кажуть у МВС.

  • Унаслідок масованих обстрілів РФ по півночі Донецької області загинула людина, п'ятеро цивільних зазнали поранень. 
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