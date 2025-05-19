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Росіяни скинули щонайменше 9 авіабомб на прифронтовий Степногірськ у Запорізькій області

Зафіксовано пряме влучання в п'ятиповерхівку.

Росіяни скинули щонайменше 9 авіабомб на прифронтовий Степногірськ у Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Російські окупанти завдали щонайменше дев'ять авіаударів по Степногірську у Запорізькій області. Унаслідок прямого влучання знищено під'їзд у багатоповерхівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновані приватні будинки та під’їзд багатоповерхівки: ворог атакував Степногірськ. Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище", —  каже Федоров.

Фото: Іван Федоров

Унаслідок авіаударів пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку, унаслідок чого під'їзд повністю зруйновано. 

На щастя, люди не постраждали.
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