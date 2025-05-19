Росіяни скинули щонайменше 9 авіабомб на прифронтовий Степногірськ у Запорізькій області

Російські окупанти завдали щонайменше дев'ять авіаударів по Степногірську у Запорізькій області. Унаслідок прямого влучання знищено під'їзд у багатоповерхівці.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Зруйновані приватні будинки та під’їзд багатоповерхівки: ворог атакував Степногірськ. Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище", — каже Федоров.
Унаслідок авіаударів пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку, унаслідок чого під'їзд повністю зруйновано.
На щастя, люди не постраждали.
- Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок.