Росіяни скинули щонайменше 9 авіабомб на прифронтовий Степногірськ у Запорізькій області

Зафіксовано пряме влучання в п'ятиповерхівку.

Російські окупанти завдали щонайменше дев'ять авіаударів по Степногірську у Запорізькій області. Унаслідок прямого влучання знищено під'їзд у багатоповерхівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновані приватні будинки та під’їзд багатоповерхівки: ворог атакував Степногірськ. Щонайменше дев’ять керованих авіабомб росіяни скинули на прифронтове селище", — каже Федоров.

Фото: Іван Федоров

Унаслідок авіаударів пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку, унаслідок чого під'їзд повністю зруйновано.

На щастя, люди не постраждали.