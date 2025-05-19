Через російські дрони на Херсонщині простраждали троє цивільних

Упродовж дня, 19 травня, російські військові за допомогою дронів атакували Херсон та населені пункти області. Унаслідок ударів постраждали троє людей.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 19 травня 2025 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області здебільшого із застосуванням дронів різного типу, а також артилерією.

Станом на 17:30 поранення отримало троє людей.

Зранку окупанти скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні поруч із цивільним автомобілем. Поранень дістав 23-річний чоловік, який перебував всередині авто.

За аналогічних обставин постраждав 66-річний співробітник одного з підприємств Херсона, який перебував на робочому місці.

У Новорайську від удару FPV-дрона постраждав 27-річний тракторист агропідприємства. У стані середньої тяжкості чоловіка госпіталізували.

Унаслідок обстрілів також пошкоджено приватні будинки, гаражі та автотранспорт.