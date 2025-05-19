Росіяни вдарили по Костянтинівці і Лиману на Донеччині, є жертви

Також під дронову атаку пострапив Сіверськ.

Унаслідок масованих обстрілів РФ по півночі Донецької області загинула людина, п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Уранці 19 травня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по місту Сіверськ. Унаслідок влучання ворожого боєприпаса у житловий будинок, загинула 86-річна жінка.

Також, під приціл окупантів потрапив Лиман. У зоні ураження опинився цивільний автомобіль. Мінно-вибухових травм та осколкових поранень зазнали водій та пасажирка. Тип озброєння встановлюється.

Фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок артилерійського обстрілу у Костянтинівці постраждав чоловік. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму й контузію. На момент атаки він перебував вдома.

Також, російська армія скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська. Відомо про трьох постраждалих.